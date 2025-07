Multarán autos que no porten engomado ecológico a partir del 18 de agosto

Publicidad - LB2 -

“Debemos establecer medidas preventivas que nos lleven a evitar situaciones de contaminación como las que se viven en otros municipios del país”, César Díaz, director de Ecología.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El engomado ecológico, tradicionalmente ignorado por los juarenses, será exigido a partir del 18 de agosto a todos los propietarios de autos en esta ciudad, lo mismo que al transporte público, de acuerdo a información del propio alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

Explicó que no se trata de una “cacería de brujas”, sino que, por el contrario, es una medida adoptada con la intención de conservar en buenas condiciones el aire en esta ciudad, evitando al máximo las partículas que contaminan el medio ambiente, producto, en su gran mayoría, por las unidades motrices en malas condiciones, y que circulan en esta ciudad.

Por su parte César Díaz, titular de Ecología del Municipio, destacó la importancia de la verificación vehicular, y del trámite del engomado ecológico, e hizo el llamado a la ciudadanía para que le dé la importancia debida.

“La exigencia del engomado ecológico es una medida preventiva para no llegar a los niveles de contaminación que se tienen en algunas otras urbes del país, en donde se llega al grado de establecer el programa “Hoy no circula”, y nosotros no queremos llegar a esa situación”, destacó.

Explicó que el engomado ecológico es una norma establecida desde 1996, como parte del “Tratado de Paz” del que Chihuahua, y sobre todo Ciudad Juárez, integra con los Estados de Texas y Nuevo México.

Apuntó que en esta frontera circulan un aproximado de 750 mil autos, además, de un importante número de unidades del transporte público, y que pocos los que traen sus vehículos en regla en cuanto los contaminantes.

Invitó a los propietarios de autos a acudir a alguno de los 32 centros de verificación que existen en la ciudad para tramitar su engomado que tiene un costo de 340 pesos, y con ello, evitar la multa que oscila en los 2 dos mil 200 pesos, equivalente a 20 UMA’s

