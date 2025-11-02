Mueren cinco en choque con incendio en Tecnológico y Centeno en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Entre las víctimas hay tres mujeres calcinadas; un joven sobrevivió con heridas graves.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un trágico accidente registrado la madrugada de este domingo en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Centeno, dejó un saldo de cinco personas muertas, entre ellas cuatro mujeres, tres de las cuales murieron calcinadas tras el impacto e incendio de uno de los vehículos involucrados. Una sexta persona, un joven de 18 años, logró sobrevivir aunque permanece hospitalizado con lesiones de gravedad.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el choque ocurrió cuando el conductor de un automóvil Honda rojo presuntamente se pasó un semáforo en rojo e impactó a una camioneta GMC en la que viajaban al menos cuatro personas. El fuerte golpe provocó que la camioneta volcara y se incendiara, atrapando en su interior a las ocupantes.

- Publicidad - HP1

Los ocupantes del Honda, un hombre y una mujer —hasta ahora no identificados— murieron prensados dentro del vehículo. Se estima que tenían entre 25 y 30 años de edad. Por su parte, tres mujeres que viajaban en la camioneta perdieron la vida al quedar atrapadas entre las llamas, mientras que un joven logró salir con vida gracias a la intervención de testigos y elementos de rescate.

De manera extraoficial, se dio a conocer que el joven lesionado fue identificado como Gael G., de 18 años, quien sería hermano de una de las víctimas mortales. Las tres mujeres fallecidas fueron identificadas como Gabriela O. de 26 años, Melissa R. de 28 y Dayanara G., cuyos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar los trámites legales correspondientes.

Elementos de Bomberos, Rescate y Seguridad Vial acudieron al lugar del siniestro, que obligó al cierre parcial de la avenida Tecnológico por varias horas durante la madrugada para las maniobras de auxilio, control del fuego y levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades no han confirmado de manera oficial la causa del accidente, pero el exceso de velocidad y la omisión del semáforo son las principales líneas de investigación. Tampoco se ha informado si alguno de los conductores se encontraba bajo los efectos del alcohol, aunque se realizarán peritajes toxicológicos como parte del protocolo.

Este siniestro se suma a la alarmante cifra de muertes viales en Ciudad Juárez, donde múltiples accidentes con saldo fatal han ocurrido en los últimos meses, muchos de ellos vinculados a conductas imprudentes al volante. La comunidad juarense, así como familiares y amigos de las víctimas, han expresado su consternación en redes sociales ante la magnitud de la tragedia.

Las autoridades municipales y estatales han reiterado el llamado a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales y conducir con responsabilidad, especialmente en horarios nocturnos, donde los riesgos se multiplican.