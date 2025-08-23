Movil - LB1 -
    agosto 23, 2025 | 18:16
    Morena acusa al PAN Chihuahua de respaldar “traición a la patria” por apoyo a Lilly Téllez

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Morena en Chihuahua señaló que los panistas locales se alinean al entreguismo al defender declaraciones de la senadora.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La dirigencia estatal de Morena en Chihuahua calificó como un acto de “traición a la patria” el respaldo que diputados y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado expresaron hacia la senadora Lilly Téllez, luego de que ésta pidiera en medios internacionales la intervención militar extranjera en México.

    “Que una senadora pida en medios extranjeros intervención militar en México es traición a la patria, y que el PAN en Chihuahua salga a respaldarla es igual de grave”, declaró Brighite Granados, presidenta estatal de Morena.

    Granados consideró inaceptable que, desde Chihuahua, Acción Nacional pretenda normalizar lo que denominó un acto de entreguismo antipatriótico. Enfatizó que no puede verse como un simple posicionamiento político, pues significa un ataque directo contra la soberanía nacional.

    La dirigente morenista también advirtió sobre la postura de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al señalar que sería “aún más grave” si desde el Ejecutivo estatal se coincidiera con visiones que, en sus palabras, “atentan contra la dignidad nacional y la integridad de las familias mexicanas”.

    En su mensaje, subrayó que, aunque las diferencias políticas son parte de la vida pública, en la defensa de la soberanía del país debe existir unidad sin importar los colores partidistas.

    “El pueblo no perdona ni olvida a quienes buscan entregar a nuestro país. Que las y los chihuahuenses se pregunten bien quién los está representando”, concluyó Granados.

