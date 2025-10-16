Montará Seguridad Vial operativo especial para resguardar la ExpoGan Juárez 2025

Para mejorar el flujo vehicular en las cercanías de la Plaza de la Mexicanidad, toda vez que esta será sede de la ExpoGan Juárez 2025, desde este jueves 16 de octubre y hasta el próximo 2 de noviembre, la Coordinación General de Seguridad Vial montará un operativo especial de resguardo durante los eventos, en beneficio de peatones y conductores.

Ciudad Juárez, Chih .- Dicho operativo consistirá en el despliegue de 18 elementos y 6 unidades que velarán de manera regular por la integridad física de los asistentes.

Además, se desviará el flujo vehicular frente a la Plaza de la Mexicanidad hacia la avenida Rafael Pérez Serna, para reincorporarse sobre la calle Universidad nuevamente a esta vialidad.

Los vehículos que se desplacen por el cuerpo sur de la avenida Heroico Colegio Militar, en ese tramo, serán desviados hacia el sur por la avenida Adolfo López Mateos.

Se recomienda buscar vías alternas, ceder el paso a los peatones, respetar los señalamientos viales, no conducir a exceso de velocidad y seguir las indicaciones de los policías viales.

Asimismo, se realizará la tradicional cabalgata de inauguración, la cual estará resguardada por 22 elementos, 18 motocicletas y 2 unidades patrulla, quienes acompañarán el trayecto que iniciará en el cruce del Parque Juárez y Vicente Guerrero, de donde avanzarán con rumbo al poniente hasta llegar al Paseo Triunfo de la República; posteriormente continuarán por la avenida de las Américas con dirección a la avenida Lincoln, para luego tomar la David Herrera Jordán hasta Plutarco Elías Calles, después al norte hasta Heroico Colegio Militar y, finalmente, por la calle Universidad para ingresar por la parte trasera de la Plaza de la Mexicanidad.

Se informa que, para dicho acompañamiento, solo se realizarán cierres intermitentes durante el trayecto, con el propósito de no afectar el flujo normal de automóviles que circulan por estas calles y avenidas.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial” con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.