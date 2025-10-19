Miles de juarenses marchan por Jesús y oran por la paz en la ciudad

Publicidad - LB2 -

Iglesias evangélicas llenaron las calles en una jornada de fe y unidad; oraron por Juárez y sus autoridades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Miles de juarenses participaron este sábado en la Marcha por Jesús 2025, una manifestación de fe y esperanza que recorrió las principales avenidas de la ciudad hasta llegar al estadio 8 de Diciembre, donde se llevó a cabo una jornada de oración y música cristiana.

El evento, que congregó a decenas de iglesias evangélicas, transcurrió con saldo blanco, de acuerdo con la Dirección de Asociaciones Religiosas, gracias al operativo especial implementado por el Gobierno Municipal.

Entre cantos, pancartas y alabanzas, los asistentes elevaron oraciones por la paz, la prosperidad y las autoridades locales, incluyendo al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, a quien le desearon sabiduría y fortaleza para seguir guiando a la ciudad.

“Le doy gracias a Dios por la labor que ustedes realizan en Juárez. Sé que, más allá de este evento, siempre están trabajando por el bien de la comunidad. De corazón, les agradezco sus oraciones y su servicio”, expresó el alcalde ante los asistentes.

Durante la ceremonia, líderes religiosos hicieron una oración pública por las autoridades y por la paz en Juárez, pidiendo bendición y protección divina para todos los habitantes.

“Bendecimos su vida, su corazón y su labor. Que un espíritu sabio lo guíe todos los días. Pedimos por la paz de Juárez y la ponemos en manos de Dios”, oró uno de los pastores desde el templete principal.

El evento concluyó con un llamado a la unidad, la esperanza y la fe como pilares para construir una ciudad más fuerte, solidaria y en armonía.