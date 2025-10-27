Mezcla titular de la SSPE la seguridad con la política; Alcalde

Publicidad - LB2 -

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, está mezclando la seguridad con la política, dijo este día el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, luego de la visita que hizo el funcionario estatal a la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia municipal), para entregar un oficio invitando a las autoridades municipales a visitar la torre centinela.

Ciudad Juárez, Chih .- “Esta visita que hizo Loya Chávez en compañía de los dirigentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN) Ulises Pacheco, de Juárez y César Komaba Quezada, de Chihuahua, fue meramente política”, señaló el alcalde.

Mencionó que se revisarán las cuestiones jurídicas para ver en qué calidad acudieron a visitarlo, como funcionarios o dirigentes municipales del PAN, ya que además de estar al frente de ese partido político, ambos ocupan cargos en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

“Se va analizar con el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, si es necesario presentar una denuncia por peculado”, agregó.

En cuanto al recorrido, el alcalde dijo que cuando terminen la torre centinela acudirá con mucho gusto, si lo invitan.

Comentó que a pesar de esta postura del titular de Seguridad Pública Estatal, se sigue trabajando permanentemente en cuestión de seguridad y se seguirán coordinando, ya que esa es la instrucción que tiene el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

