Más de 60 países firman tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia; organizaciones alertan sobre posibles abusos

Expertos y empresas tecnológicas advierten que el nuevo acuerdo global podría aumentar la vigilancia estatal y criminalizar la investigación digital

Hanói, Vietnam (AFP).– Más de 60 países firmaron este sábado en Hanói un tratado internacional impulsado por la ONU para combatir la ciberdelincuencia, en medio de críticas de organizaciones de derechos humanos y gigantes tecnológicos que temen un incremento de la vigilancia estatal y la represión transfronteriza.

El nuevo marco jurídico global busca fortalecer la cooperación internacional contra delitos digitales como la pornografía infantil, las estafas cibernéticas, el robo de datos y el lavado de dinero.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la firma como “un hito importante”, aunque advirtió que “es solo el comienzo”.

“Cada día, estafas sofisticadas destruyen familias, roban a migrantes y drenan miles de millones de dólares de nuestra economía. Necesitamos una respuesta global fuerte y conectada”, afirmó durante la ceremonia.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia fue una iniciativa propuesta por Rusia en 2017, aprobada por consenso en 2024 tras años de negociaciones, y entrará en vigor una vez que los países firmantes la ratifiquen.

Críticas por lenguaje ambiguo y riesgo de abusos

Grupos de derechos humanos advirtieron que la redacción del tratado es demasiado amplia y podría permitir abusos de poder.

“Durante las negociaciones se expresaron preocupaciones sobre cómo podría obligar a las empresas a compartir datos personales”, señaló Sabhanaz Rashid Diya, fundadora del Tech Global Institute.

“Es casi como legitimar prácticas utilizadas contra periodistas y opositores en países autoritarios”, añadió.

Más de una docena de organizaciones de derechos humanos calificaron las salvaguardias de privacidad incluidas en el texto como “débiles” y señalaron que el acuerdo podría criminalizar la libertad de expresión y la investigación en ciberseguridad.

Preocupación del sector tecnológico

Empresas como Meta, Dell e Infosys, representadas por el Acuerdo Tecnológico sobre Ciberseguridad, también se ausentaron de la ceremonia en Vietnam.

Su representante, Nick Ashton-Hart, dijo que el tratado “permite a los Estados cooperar en casi cualquier acto delictivo que elijan”, lo que supone riesgos graves para los sistemas digitales globales.

Durante el proceso de negociación, las compañías alertaron que el tratado podría criminalizar el trabajo de los investigadores en ciberseguridad y dar acceso ilimitado a datos corporativos y personales sin garantías judiciales.

En contraste, recordaron que el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, vigente desde 2001, incluye mecanismos claros de protección de derechos humanos, ausentes en la nueva convención.

Un marco con tensiones geopolíticas

Aunque el gobierno vietnamita no reveló la lista completa de firmantes, se espera que el grupo incluya a Rusia, China y varios de sus aliados, pero también a países occidentales interesados en reforzar la cooperación internacional contra los delitos digitales.

Sin embargo, el lugar elegido para la firma, Vietnam, generó inquietud entre activistas.

“Las autoridades vietnamitas suelen usar leyes de seguridad para censurar y castigar opiniones críticas en línea”, denunció Deborah Brown, de Human Rights Watch.

El tratado, que nace bajo la sombra de la desconfianza, será ahora evaluado por los parlamentos de los países firmantes. Para sus defensores, representa un paso necesario hacia la cooperación digital; para sus críticos, una herramienta potencial de vigilancia global con escasos controles democráticos.