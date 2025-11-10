Más de 18 mil juarenses disfrutaron de la tercera temporada de Cine al Aire Libre en el Parque Central

Publicidad - LB2 -

La iniciativa reunió a familias cada sábado durante siete meses con funciones gratuitas de películas para todo público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con gran respuesta de la ciudadanía, el Gobierno del Estado de Chihuahua concluyó con éxito la tercera temporada del programa Cine al Aire Libre, realizada en las instalaciones del Parque Central de Ciudad Juárez, donde más de 18 mil personas asistieron a las funciones que se llevaron a cabo del 26 de abril al 8 de noviembre.

Durante estos siete meses, se realizaron un total de 23 proyecciones cinematográficas todos los sábados en punto de las 8:00 de la noche, convirtiéndose en una opción recreativa gratuita para miles de familias, jóvenes, niñas y niños que acudieron a disfrutar del cine en un entorno seguro, accesible y al aire libre.

El programa promovió la convivencia familiar y el uso de espacios públicos como punto de encuentro comunitario, en una dinámica que fortaleció la vida cultural y el esparcimiento en la ciudad. Entre las películas con mayor asistencia destacaron títulos como Dragon Ball, K-Pop: Demon Hunters, Avengers, Minecraft, Coco y El extraño mundo de Jack, esta última proyectada en la función de clausura.

Autoridades del Parque Central destacaron que la iniciativa ha logrado consolidarse como una actividad recurrente y esperada por la comunidad, al ofrecer no solo entretenimiento, sino también una alternativa de acceso gratuito a contenidos culturales y recreativos de calidad.

El ambiente de cada función fue familiar y festivo, con asistencia de parejas, grupos de amigos y familias completas que acudieron con cobijas, sillas y refrigerios para disfrutar la experiencia cinematográfica bajo el cielo juarense.

El Gobierno del Estado confirmó que la próxima temporada de Cine al Aire Libre se retomará en abril de 2026, con una nueva cartelera y actividades paralelas que continuarán promoviendo el uso del Parque Central como un espacio activo, abierto y en constante recuperación para el disfrute de todas y todos los juarenses.

Con este tipo de eventos, la administración estatal refuerza su compromiso con la recuperación del espacio público, el fortalecimiento del tejido social y el impulso a actividades que contribuyan al bienestar y la sana convivencia en la ciudad.

