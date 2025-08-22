Más de 1,200 personas reciben apoyo alimentario en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del programa NutriChihuahua, ha comenzado la entrega de apoyo alimentario a más de 1,200 personas adultas mayores y con discapacidad en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- Esta iniciativa tiene como objetivo principal atender a los sectores más vulnerables de la población, garantizando el acceso a alimentos básicos y contribuyendo al bienestar comunitario.

Las actividades de distribución de despensas iniciaron el pasado miércoles y se extenderán hasta el próximo sábado 23 de agosto.

- Publicidad - HP1

Los Centros de Servicios Comunitarios Integrados (CSCI) han sido los puntos de entrega, ubicados en diversas colonias, incluyendo 15 de Enero, Fray García de San Francisco, Altavista y el Parque Central.

Esta estrategia busca facilitar el acceso a los apoyos alimentarios a quienes más lo necesitan.

En total, se han distribuido 1,248 despensas a 624 personas con discapacidad y 1,320 despensas a 660 personas adultas mayores.

Cada paquete alimenticio está diseñado para cubrir las necesidades nutricionales básicas de los beneficiarios, asegurando que reciban una alimentación adecuada y equilibrada.

Este esfuerzo es parte de una política de atención mensual que busca promover la igualdad social en la región.

Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, destacó la importancia de este proyecto, señalando que es sumamente gratificante poder apoyar a los grupos más vulnerables de la población.

La funcionaria enfatizó que estas acciones son parte del compromiso del Gobierno del Estado con los grupos prioritarios, reflejando así una atención integral hacia quienes enfrentan mayores dificultades.

El programa NutriChihuahua se enmarca dentro de una serie de políticas públicas que buscan fortalecer el tejido social y fomentar el bienestar en las comunidades.

A través de estas iniciativas, se espera no solo mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, sino también incentivar la participación comunitaria y la solidaridad entre los ciudadanos.

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el desarrollo humano y el bienestar de los chihuahuenses, trabajando para garantizar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.