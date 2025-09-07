Movil - LB1 -
    septiembre 7, 2025 | 20:55
    Más de 10 mil tarjetas preferenciales entregadas en los CAM Móviles del JuárezBus

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Recorrerán distintos puntos de la ciudad del 8 al 13 de septiembre para acercar sus servicios.

    Ciudad Juárez, Chih .- Con más de 10 mil tarjetas preferenciales entregadas en los CAM Móviles, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que estos módulos del JuárezBus continuarán su recorrido por distintos puntos de la ciudad.

    Con el objetivo de acercar a la ciudadanía el trámite de credenciales preferentes de una manera ágil y rápida, esta segunda semana de septiembre brindarán atención en los siguientes lugares:

    -Del 8 al 10 de septiembre:
    • CBTIS 128

    -Del 8 al 12 de septiembre
    • ITCJ Campus 1

    -Del 11 al 13 de septiembre:
    • Riberas, en el estacionamiento del supermercado en calle El Porvenir

    Los horarios de atención de los módulos para esa semana son lunes, martes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que el jueves y sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

    Se invita a las y los juarenses a aprovechar este beneficio al tener el CAM móvil más cerca, donde de manera rápida y segura podrán realizar todos sus trámites referentes al JuárezBus.

    También se podrá realizar la renovación y compra de su tarjeta preferencial, con un costo inicial de 30 pesos.

