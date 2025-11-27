Mantienen descuentos en Predial e infracciones viales durante diciembre en Juárez

Publicidad - LB2 -

El beneficio incluye 100% en recargos del Predial y 50% en recargos por multas vehiculares hasta el 30 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de facilitar la regularización de contribuyentes y reducir la cartera vencida municipal, el Gobierno de Ciudad Juárez mantendrá durante todo diciembre los descuentos en recargos por adeudos del Impuesto Predial e infracciones vehiculares, informó el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán.

Los beneficios fiscales, que iniciaron en noviembre, se extenderán hasta el 30 de diciembre de 2025, permitiendo a la ciudadanía saldar sus pendientes sin las cargas financieras adicionales que representan los recargos por mora. En el caso del Predial, el descuento será del 100% en recargos, mientras que para las infracciones vehiculares se aplicará un 50% de descuento en los recargos acumulados.

Nájera Payán precisó que este apoyo no afecta el monto original de las multas de tránsito, sino únicamente los cargos extra derivados del retraso en el pago. Es decir, todas las infracciones, sin importar su tipo, serán elegibles para el descuento siempre que se cubran los adeudos antes de que finalice el mes.

La aplicación de los descuentos es automática, tanto en las cajas de cobro municipal como en los pagos realizados a través de la aplicación móvil Juárez Conectado, lo que permite a los contribuyentes regularizar su situación sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El funcionario municipal hizo un llamado a la población para que aproveche esta medida, especialmente quienes han pospuesto sus pagos durante el año. Subrayó que esta estrategia busca fortalecer la recaudación sin presionar a las familias, ofreciendo incentivos que permiten cerrar el año con cuentas en orden.

Además, recordó que los recursos recaudados se destinan directamente a obras públicas, servicios básicos y programas sociales, por lo que ponerse al corriente también representa una forma de contribuir al desarrollo de la ciudad.

Con esta medida, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con una administración financiera responsable y con el impulso de políticas públicas que faciliten la participación ciudadana en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

