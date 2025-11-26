Mantienen bloqueos carreteros y de puentes fronterizos ante falta de acuerdos con el Gobierno federal

Publicidad - LB2 -

Productores del campo y transportistas seguirán con las protestas hasta obtener respuestas concretas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Las protestas encabezadas por productores agrícolas y transportistas continuarán en distintos puntos del país, incluidos cruces internacionales y aduanas en la frontera norte, tras el fracaso en las negociaciones con representantes del Gobierno federal, informó Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Rodríguez explicó que, a pesar de una reunión prolongada con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, que se extendió hasta la medianoche del martes, no se lograron acuerdos. La principal demanda de los manifestantes es el establecimiento de precios de garantía para productos básicos como el maíz, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la exclusión del sector agrícola del T-MEC, cuya revisión está prevista para 2026.

Las protestas, que han afectado tramos carreteros clave y puentes internacionales, buscan también mayor seguridad para los transportistas y productores del campo. “No nos vamos a retirar de los puentes, ni de las carreteras, ni de las aduanas hasta en tanto nos den certeza de que las cosas van a funcionar”, advirtió el líder agrícola, quien acusó al Gobierno federal de no mostrar voluntad política para resolver la crisis.

Durante la reunión, los funcionarios federales condicionaron la continuación del diálogo al retiro de los bloqueos, lo cual fue rechazado por los dirigentes del movimiento. Aunque posteriormente se reanudó el encuentro, este concluyó sin avances sustanciales. Rodríguez señaló que saldrán de las negociaciones hasta que haya una “voluntad diferente” por parte de las autoridades.

Las demandas planteadas por los líderes campesinos también incluyen la revisión de las políticas agroalimentarias que, aseguran, han dejado en el abandono a miles de productores. En particular, el impacto de la liberalización comercial con Estados Unidos y Canadá ha sido una preocupación recurrente, al considerar que los productores mexicanos enfrentan una competencia desleal por la falta de subsidios y apoyos directos.

La continuación de estas protestas podría impactar de forma significativa la movilidad fronteriza y el comercio internacional en una temporada clave para el intercambio de mercancías, además de agravar tensiones entre los sectores productivos y el Gobierno federal. Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para retomar las conversaciones.

