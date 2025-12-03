Mantiene Obras Públicas trabajos nocturnos de repavimentación en avenida Tecnológico

Publicidad - LB2 -

Actualmente se interviene el cuerpo oriente entre Sierra Peña Blanca y Teófilo Borunda con más de 12 mil m² de mejora vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio continúa con los trabajos de repavimentación nocturna en la avenida Tecnológico, una de las vialidades con mayor afluencia vehicular en Ciudad Juárez. Las labores actuales se concentran en el cuerpo oriente, específicamente en el tramo comprendido entre la calle Sierra Peña Blanca y el boulevard Teófilo Borunda, donde ya se ha retirado el pavimento deteriorado y se avanza con la aplicación de nueva carpeta asfáltica.

Daniel González García, titular de la dependencia, informó que en este sector se mejorará una superficie total de 12,548 metros cuadrados, con una inversión municipal de 5 millones 644 mil 514 pesos, destinada a mejorar la movilidad y extender la vida útil de la vialidad. La ejecución nocturna de la obra tiene como objetivo reducir al mínimo las afectaciones al tránsito diurno en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

El funcionario indicó que en los próximos días se continuará con la colocación de carpeta asfáltica desde la calle Don Pedro Meneses Hoyos hasta el boulevard Teófilo Borunda, por lo que exhortó a los conductores a tomar precauciones y estar atentos a la señalización vial, así como al personal y maquinaria presente durante las noches.

González García destacó que, durante la administración del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, se ha priorizado el mantenimiento constante de esta importante avenida, la cual conecta zonas residenciales, comerciales y educativas. En total, más de 20 tramos de la Tecnológico han sido rehabilitados en lo que va del actual gobierno municipal.

La repavimentación de vialidades principales forma parte del programa integral de mantenimiento urbano que busca mejorar la infraestructura vial de Ciudad Juárez, atendiendo de manera escalonada los sectores con mayor desgaste y flujo vehicular. Estos trabajos incluyen no solo la repavimentación, sino también la nivelación de superficie, señalización y mejora del drenaje pluvial en zonas específicas.

Obras Públicas recordó a la ciudadanía que el trabajo nocturno permite mantener la operatividad de las calles durante el día y acortar los tiempos de ejecución, aunque requiere de comprensión y precaución por parte de los automovilistas. La dependencia mantiene canales abiertos de comunicación para reportes y sugerencias por parte de la población usuaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca consolidar un sistema vial más seguro, eficiente y duradero, respondiendo a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento y con una creciente demanda de infraestructura de calidad.

