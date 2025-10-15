Mantiene Obras Públicas trabajos de bacheo en distintos puntos de la ciudad

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Obras Públicas continúa trabajando este miércoles con regularidad en el bacheo de calles secundarias y avenidas en distintos puntos de la ciudad, como parte del programa de Brigadas Especiales de Bacheo.

Ciudad Juárez, Chih .- , titular de la Dirección, comentó que hoy cuadrillas operativas de la dependencia y de empresas trabajan de manera regular en esto, además de que también se trabajará de manera nocturna si las condiciones climáticas permanecen favorables.

Agregó que algunas de las cuadrillas trabajan en la calle Puerto de Palos con Puerto Dunquerque, Checoslovaquia, Suiza Poniente, Hacienda de Las Torres, Impresores, Electricistas, Valentín Fuentes y avenida Tecnológico con Rivera Lara, por mencionar algunas.

El titular de Obras Públicas dijo que mediante este operativo ya han sido tapados más de 3,500 baches en distintos sectores, atendiendo 20,010.21 metros cuadrados de superficie.

