Mantiene Gobierno Municipal intensa actividad en obra pública durante diciembre

Más de 20 frentes de trabajo incluyen pavimentaciones, parques, domos escolares y bacheo en diversos sectores de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez informó que durante el mes de diciembre se mantienen activos más de 20 frentes de obra en distintos puntos de la ciudad, como parte de los trabajos de infraestructura urbana que impulsa la actual administración. Las acciones abarcan desde pavimentaciones y rehabilitación de parques, hasta grandes proyectos de conectividad vial y mejoras en espacios educativos.

Daniel González García, titular de la dependencia, explicó que el trabajo se distribuye en diversas colonias y zonas estratégicas de la ciudad, incluyendo la pavimentación con concreto hidráulico en calles como 15 de Septiembre, Efraín González Luna, Isla Canarias, Francisco Villa, Irving Flores, Ejido Parritas y Fernando Villalobos. Además, se realizaron labores de recarpeteo en vialidades principales como la avenida Tecnológico y Rafael Pérez Serna.

Entre los proyectos de mayor alcance se encuentra la segunda etapa del Parque Urbano Suroriente, una de las obras insignia para esta zona de alto crecimiento poblacional, así como la ampliación de la avenida De las Torres, vialidad clave para la conectividad sur de la ciudad, donde se busca mejorar el flujo vehicular y la seguridad peatonal.

También se reportan avances en la rehabilitación de parques públicos como Fuentes de David, Rivera del Real, Los Ojitos, Barragán y Sierra Naica, espacios que serán intervenidos con mejoras en equipamiento, iluminación y áreas verdes, con el objetivo de fomentar la convivencia comunitaria y el uso seguro del espacio público.

En el ámbito educativo, continúa la construcción de domos escolares en el jardín de niños Nicolás Bravo, Pedro Alvarado Torres, las primarias Arcadio González y Francisco I. Madero, así como en la secundaria Técnica 94. Estas obras permitirán a estudiantes y docentes realizar actividades protegidos del clima, favoreciendo mejores condiciones para el desarrollo escolar.

El funcionario municipal recordó que también continúa en operación el programa de bacheo, con intervenciones recientes en calles como Murcia, Armando González Soto, Cerradas del Parque y boulevard Manuel Talamás Camandari. “Seguimos atendiendo peticiones ciudadanas y trabajando en diversos sectores para mejorar la infraestructura vial”, señaló González García.

Con este ritmo de trabajo, el Gobierno Municipal busca cerrar el año con una fuerte inversión en obra pública y mejoras tangibles en la calidad de vida de las y los juarenses, priorizando la atención a colonias con mayor rezago y apostando por una ciudad con mejores condiciones de movilidad, recreación y educación.

