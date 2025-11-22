Mantiene CAM Móvil del JuárezBus atención en supermercado de Riberas

Publicidad - LB2 -

Se duplican trámites de tarjetas preferenciales en noviembre; continuará atención en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), confirmó que el módulo del CAM Móvil instalado en el supermercado de Riberas del Bravo continuará prestando servicio, luego de registrarse un aumento significativo en la demanda de trámites relacionados con la tarjeta preferencial del sistema JuárezBus.

De acuerdo con información proporcionada por la OTV, durante las primeras semanas de noviembre más de 730 personas realizaron trámites en este punto, lo que representa casi el doble de los registros obtenidos durante el mes anterior. Esta respuesta ha llevado a mantener la operación del módulo como una medida para facilitar el acceso a este servicio en una de las zonas con mayor densidad poblacional del suroriente de la ciudad.

El módulo, ubicado frente a la tienda comercial sobre la calle El Porvenir, ofrece atención para la emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial, un documento indispensable para acceder al sistema de transporte JuárezBus con tarifa reducida, especialmente dirigido a personas estudiantes, adultas mayores y con discapacidad.

El costo del trámite para emisión y reposición de la tarjeta es de 30 pesos, mientras que la renovación continúa siendo gratuita. El horario de atención se mantiene de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., facilitando el acceso para quienes no pueden acudir entre semana.

Autoridades estatales reiteraron que se mantendrán las acciones enfocadas en garantizar la cobertura de este tipo de servicios, especialmente en zonas donde el acceso a oficinas centrales puede representar una dificultad adicional para la ciudadanía. La meta, según señalaron, es asegurar que más personas usuarias del transporte público cuenten con su tarjeta vigente para evitar contratiempos en sus traslados.

Para resolver dudas o recibir orientación sobre el proceso, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de atención del JuárezBus al número (656) 852-73-84, donde se brinda asistencia sobre requisitos y ubicación de módulos alternos en caso de ser necesario.

