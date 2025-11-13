Mantendrá Profeco operativo permanente por el Buen Fin en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Instalan módulos de atención en centros comerciales y brindan asesoría telefónica y digital hasta el lunes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Con motivo del Buen Fin 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio inicio a un operativo especial en la Zona Metropolitana Norte, que contempla atención permanente para consumidores y comerciantes desde este jueves 13 y hasta el próximo lunes 17 de noviembre, informó Efrén Miramontes Luévano, titular de la oficina local del organismo.

El operativo de vigilancia incluye la instalación de módulos de atención en centros comerciales, así como la habilitación de líneas telefónicas y plataformas digitales para brindar asesoría en tiempo real y atender posibles quejas derivadas de promociones engañosas, precios incorrectos o incumplimiento de ofertas.

Miramontes Luévano explicó que el personal de Profeco estará disponible de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, todos los días del evento comercial, para garantizar que las compras se realicen en condiciones de equidad y transparencia. “Queremos que tanto consumidores como comerciantes tengan un Buen Fin exitoso. Estaremos atentos para brindar asesoría y resolver cualquier duda o conflicto que pueda surgir durante las compras”, señaló.

Los consumidores pueden comunicarse directamente a los teléfonos 656 613 5087 (extensión 89) y 656 613 5089, o bien hacer uso de las redes sociales oficiales de Profeco y la línea nacional, para recibir atención inmediata o registrar su inconformidad.

El funcionario reiteró que Profeco no solo tiene un papel correctivo, sino también preventivo, al promover el consumo informado y los derechos del consumidor. Recordó a la ciudadanía verificar precios, conservar tickets de compra, leer las políticas de garantía y confirmar que los productos anunciados sí cuenten con las promociones ofrecidas.

La Procuraduría también llamó a los establecimientos participantes en el Buen Fin a cumplir cabalmente con sus ofertas y a mantener la claridad en sus precios y condiciones, para evitar sanciones administrativas o la inclusión en el registro de proveedores incumplidos.

Este despliegue forma parte de los operativos nacionales coordinados por Profeco para proteger al consumidor durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año, en el que se estima una significativa derrama económica en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas.

