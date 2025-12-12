Manifiesta respeto Pérez Cuéllar a agenda de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde juarense afirmó que los recorridos políticos deben realizarse con respeto rumbo al proceso electoral de 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Herbández) – El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, manifestó su respeto ante la visita anunciada del alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien este fin de semana atenderá una agenda de actividades en esta frontera.

Al ser cuestionado sobre la presencia del edil capitalino en Juárez, Pérez Cuéllar señaló que los recorridos por el estado forman parte de la dinámica política actual y subrayó la importancia de mantener una actitud de respeto entre los distintos actores públicos.

“Todos estamos recorriendo el estado, y debemos ser respetuosos”, expresó el alcalde juarense, al referirse a las actividades que realizan otros funcionarios con miras a futuros procesos electorales.

En ese contexto, Pérez Cuéllar reconoció que existen aspiraciones políticas compartidas entre diversos perfiles, en alusión al proceso electoral de 2027, y reiteró que cada actor debe conducirse dentro de un marco de civilidad y respeto mutuo.

Asimismo, señaló que así como respeta las agendas y recorridos de otros funcionarios en territorio juarense, espera que exista la misma consideración cuando él realice actividades similares en otras regiones del estado.

“De la misma manera pues espero que se respeten cuando yo haga algún recorrido”, puntualizó el edil al concluir su declaración ante medios de comunicación.

Por su parte, la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez informó que este sábado Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua capital, desarrollará una agenda de reuniones con diversos representantes de la frontera, en el marco de sus aspiraciones a la candidatura de su partido para la gubernatura del estado.

La visita del edil capitalino se da en un contexto político previo a la definición de candidaturas rumbo a la sucesión estatal, escenario en el que distintos actores comienzan a posicionarse mediante recorridos y encuentros en diferentes municipios de Chihuahua.

