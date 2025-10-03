Manifiesta alcalde su apoyo a la presidenta Sheinbaum para desaparecer el fuero

Publicidad - LB2 -

"Los políticos no debemos tener carta abierta para actuar de manera impune; lo que sí se debe respetar es el derecho de los legisladores a expresar sus opiniones sin ser reconvenidos", expuso.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Ante el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar el fuero para legisladores, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que el fuero debe garantizar la discusión de ideas, no para dar impunidad.

“El fuero debe limitarse únicamente a garantizar la libertad de opinión de los legisladores”, expuso.

Hace un par de días, Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de incluir en la Reforma Electoral que está en proyecto, la eliminación del fuero para Diputados y Senadores.

“La Presidenta no tiene fuero, tampoco deberían tenerlo diputados y senadores”, afirmó Sheinbaum en su momento.

En este tema, el primer edil de esta frontera, expresó su respaldo a la necesidad de acotar esta figura legal, al considerar que existe un consenso ciudadano en torno a ello.

“Yo estoy de acuerdo, como seguramente el 90 por ciento de los mexicanos lo estarán, en que se termine con esa carta de impunidad”, subrayó.

El edil echó mano de los antecedentes históricos del fuero, y explicó que surgió en tiempos de Belisario Domínguez como una protección legítima, pero que con el paso de los años “se pervirtió” hasta convertirse en una especie de escudo que ha permitido a algunos funcionarios cometer delitos sin enfrentar consecuencias legales.

“Los políticos no debemos tener carta abierta para actuar de manera impune; lo que sí se debe respetar es el derecho de los legisladores a expresar sus opiniones sin ser reconvenidos”, remató.

A lo largo del tiempo, la figura del fuero se justificó como una garantía para el libre ejercicio de la labor legislativa, evitando persecuciones políticas.

Sin embargo, en años recientes, el fuero ha sido utilizado por políticos acusados de corrupción y otros delitos para evadir la acción de la justicia.

Casos notorios incluyen líderes partidistas, exgobernadores y diputados señalados por delitos graves, que se han beneficiado de este mecanismo para evitar procesos judiciales ordinarios.

