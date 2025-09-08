Movil - LB1 -
    Mandan al Cereso de Aquiles Serdán a “La Diabla”

    Martha Alicia M. A., es señalada por las autoridades como parte de una red dedicada al robo de bebés.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La Fiscalía de Distrito Zona Norte, informó que la mujer señalada como responsable del delito de trata y a quien apodan “La Diabla”, fue enviada al penal de Aquiles Serdán, donde purga otra condena.

    Martha Alicia M. A., alias “La Diabla”, enfrenta cargos por su probable responsabilidad en el delito de trata, en la modalidad de utilización de menores para actividades de delincuencia organizada.

    Esta mujer fue notificada de la orden de aprehensión en su contra por este delito en el centro penitenciario de la capital del estado, donde le informaron sobre la nueva acusación en su contra.

    De acuerdo a Luis Chaparro, periodista especializado en periodismo relacionado con temas del narcotráfico, esta mujer pertenece al grupo delictivo “La Línea”, y forma parte de una red cuya actividad es robar bebés y venderlos a parejas estadounidenses en 250 mil pesos.

    Chaparro mencionó en su podcast el pasado fin semana, que las autoridades de Texas cuentan con material gráfico en donde se establecen las actividades del grupo al que pertenece esta mujer.

    De acuerdo con la Fiscalía, este lunes 8 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de vinculación, y se está a la espera del resultado.

