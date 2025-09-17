Movil - LB1 -
    septiembre 17, 2025 | 16:42
    Mañana será la tercer semana de recolección de basura diferenciada en Valle del Sol

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Limpia informó que mañana jueves se llevará a cabo la tercera jornada del programa Juárez Renovado en el sector Valle del Sol, correspondiente a la recolección diferenciada de basura.

    Ciudad Juárez, Chih .- El director de la dependencia, Gibran Solís, destacó la participación de los vecinos de la zona, quienes han mostrado disposición y compromiso para implementar la separación de residuos.

    “Todos los que ya están participando nos han brindado una gran respuesta y hemos tenido muy buena comunicación con la ciudadanía del sector”, expresó.

    Asimismo, recordó que el programa contempló cuatro jueves de tolerancia, por lo que está por entrar en vigor de manera definitiva.

    “A partir del jueves 2 de octubre, la recolección diferenciada se aplicará de manera efectiva. Esto significa que, en caso de que el personal observe que la basura no fue separada correctamente, no se levantará y el ciudadano tendrá que esperar al siguiente día de servicio, que sería el sábado”, explicó el funcionario.

    Señaló que durante esta etapa se ha detectado que algunos domicilios ya cumplen de manera adecuada con la práctica de separación, mientras que otros continúan entregando los residuos mezclados. Sin embargo, reiteró que el 2 de octubre marcará el inicio formal de la aplicación estricta de esta disposición.

