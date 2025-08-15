Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 15, 2025 | 12:06
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Mañana inicia el Concurso de Grafiti

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Dirección de Centros Comunitarios, en coordinación con Bichos Colectivo, dentro del programa Cruzarte, invitan a la ciudadanía a participar en el concurso de grafiti este fin de semana.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que el evento se llevará a cabo mañana sábado 16 y el domingo 17 de agosto en el Centro Comunitario La Montada, a partir de las 11:00 de la mañana.

    El funcionario dio a conocer que la temática será de personajes (animados, clásicos y originales).

    - Publicidad - HP1

    Indicó que estarán plasmando sus trabajos en las bardas del Centro Comunitario, además de que presentarán los resultados de los talleres artísticos que tuvieron este verano.

    “Habrá presentaciones de jóvenes que participaron en los talleres del programa Cruzarte de break dance, rap, música, graffiti urbano y danza folclórica, además se llevará a cabo la presentación estelar de batalla de freestyle”, dijo el funcionario.

    Rodríguez Giner comentó que quienes estén interesados en participar, todavía pueden inscribirse este viernes enviando un correo a @bichos o @bichoslocos.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Deportes

    Inicia el Torneo Nacional de Cachibol

    El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan...
    Juárez / El Paso

    Reanudarán en septiembre el programa de Atención a las causas

    La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, dio a...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.