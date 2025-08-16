Madres juarenses reciben kits de bienvenida y capacitación en lactancia materna

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo la Entrega de Kits de Bienvenida y los Talleres de Lactancia Materna en el Parque Central de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento fue encabezado por Austria Galindo, subsecretaria de DHyBC, quien estuvo acompañada por Elizabeth Moreno, jefa del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión.

Los Kits de Bienvenida contienen insumos básicos de higiene y pañales para el cuidado del recién nacido, así como material informativo sobre el cuidado materno-infantil. Este programa busca reducir riesgos durante la etapa prenatal y posnatal, ofreciendo un apoyo tangible y digno.

Por su parte, los Talleres de Lactancia Materna tuvieron como objetivo proporcionar información precisa y práctica sobre la importancia de la lactancia, derribar mitos y resolver dudas, fomentando la nutrición saludable para los bebés.

Bajo el lema “Amamantar: nutre el cuerpo, alimenta el alma. Tu cuerpo sabe, tu bebé lo necesita”, se fortaleció el conocimiento de las participantes sobre este derecho y práctica esencial.

Elizabeth Moreno destacó que estas acciones forman parte de la visión del Gobierno del Estado, encabezado por Maru Campos, de fortalecer el tejido social, proteger los derechos reproductivos y garantizar la salud de la niñez desde su nacimiento.

Con estas iniciativas, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de atender a los sectores más vulnerables, impulsando programas que mejoran la calidad de vida y promueven el desarrollo integral de las familias chihuahuenses.

