Luego del paro nacional, productores agrícolas esperan reunión con funcionarios de la 4T

Los puntos medulares de sus reclamos son mejoras al precio de garantía al maíz, y dejar fuera los granos del T-Mec.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Luego del paro nacional llevado a efecto por los productores agrícolas de 20 estados del país, ahora esperan una reunión con autoridades federales para plantearles sus inconformidades, entre ellas, dejar de lado los granos del T-Mec, y mejoras en los precios de garantía del maíz, entre otros.

Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos en México, indico que, sus reclamos son:

1.- Excluir granos básicos del T-MEC, para proteger a los productores nacionales de la competencia desleal.

. – 2.- Restituir la banca de desarrollo agrícola, con créditos accesibles y preferenciales.

. – 3.-Reconocer legalmente a la agricultura nacional como sector estratégico

. – 4.- Establecer precios de garantía para granos y oleaginosas.

Estableció que durante los últimos años la importación de los granos ha llegado casi al 80% de lo que consumimos los mexicanos, mientras que la producción nacional es mínima por la preferencia que se le, ha dado a los productos extranjeros por encima del bienestar de los productores del campo en el país.

Los manifestantes piden un precio de garantía de al menos 7 mil 200 pesos la tonelada y no los 5 mil que actualmente les pagan, por resultarles incosteables.

En la reciente protesta de productores agrícolas en México, participaron los estados:

. – Puebla

. – Querétaro

. – Sonora

. – Tamaulipas

. – Chihuahua

. – Zacatecas

. – Sinaloa

. – Hidalgo

. – Michoacán

. – y Jalisco, entre otros, con bloqueos en carreteras y movilizaciones locales.

Agregó que en la reunión con las autoridades federales esperan que estén presentes los secretarios de Hacienda, Agricultura y de Relaciones Exteriores, en fecha por confirmar.

