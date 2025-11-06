Localizan nuevo túnel en Ciudad Juárez que conduce al río Bravo

Publicidad - LB2 -

El hallazgo generó fuerte movilización del Ejército y la Guardia Nacional; no conecta con EE.UU., pero preocupa su cercanía a la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un nuevo túnel fue localizado por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Plaza de la Mexicanidad, a pocos metros de la línea fronteriza con Estados Unidos. Aunque la excavación no conecta directamente con territorio estadounidense, su cercanía con el río Bravo y su orientación hacia la frontera lo convierten en un punto de interés para autoridades mexicanas y estadounidenses.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se realizó a la altura de la conocida “X” de la Plaza de la Mexicanidad, frente a la puerta 28 del muro fronterizo, en una zona donde previamente ya se había detectado otra excavación similar a principios de este año. Ese túnel fue sellado tras una operación binacional, pero el nuevo hallazgo se ubica apenas a unos cien metros de distancia del anterior, lo que ha generado inquietud por una posible reactivación de rutas clandestinas.

La infraestructura subterránea, de acuerdo con las autoridades, no alcanza a cruzar al vecino país, sin embargo, su proximidad al cauce del río Bravo permitiría a grupos delictivos acercarse al límite fronterizo sin ser detectados, lo que representa un riesgo potencial en materia de seguridad y migración irregular.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional se desplazaron al sitio para realizar las inspecciones correspondientes. En tanto, del lado de El Paso, Texas, agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional de ese estado también desplegaron un operativo de vigilancia, aunque se retiraron tras confirmar que el túnel no tenía salida en suelo estadounidense.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni indicios claros sobre los responsables de la excavación, pero las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si esta estructura está vinculada a actividades del crimen organizado, como tráfico de personas o contrabando de drogas.

El descubrimiento ocurre en un contexto de reforzamiento de la vigilancia en la franja fronteriza, donde en los últimos años se ha incrementado la detección de este tipo de infraestructuras subterráneas, muchas de ellas rudimentarias pero funcionales para evadir la vigilancia terrestre y aérea.

Las autoridades mexicanas indicaron que se procederá al cierre inmediato del túnel y al reforzamiento de los patrullajes en la zona. Por su parte, corporaciones estadounidenses mantienen la alerta ante posibles intentos de conexión o expansión de estos pasos ilegales hacia su territorio.

