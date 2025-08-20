Movil - LB1 -
    agosto 20, 2025 | 17:27
    Localizan a joven mujer muerta en el interior de su vivienda

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    Los hechos ocurrieron en la colonia Municipio Libre.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Las autoridades policiacas reportaron que una joven mujer fue localizada sin vida en el interior de su vivienda, en la colonia Municipio Libre.

    Se dijo que la hoy occisa tenía alrededor de 20 años y que sus restos fueron encontrados por uno de sus familiares que acudió a visitarla al domicilio de las calles Mutualismo y Hacienda Agua Azul, en la colonia en mención.

    Agentes de la Fiscalía del Estado y SEMEFO llegaron al lugar para realizar las primeras indagatorias, así como el levantamiento del cuerpo.

    Peritos de la Fiscalía de la Mujer no proporcionaron mayor información por lo que la muerte quedó como causas a determinar.

