Llevarán mañana “Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” a la colonia Héroes de la Revolución

Mañana sábado 4 de octubre se desarrollará el programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” en el parque Héroes de la Revolución II, ubicado en calle Acosta 7711 en la colonia Héroes de la Revolución, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que por indicaciones del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se reactivan nuevamente estas acciones.

Informó que previó a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias ofrecieron sus servicios en el Jardín de Niños “María Enriqueta Camarillo”, ubicado en la calle Alberto Román 1265, en la colonia Héroes de la Revolución.

“Hoy acudirán personal de la Dirección de Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Dirección General de Asentamientos Humanos y de Desarrollo Social”, mencionó.

La funcionaria señaló que se intervendrán 10 polígonos que comprenden alrededor de 17 colonias, donde acudirán las dependencias municipales y algunas federales a prestar sus servicios.

