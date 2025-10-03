Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 3, 2025 | 12:54
    octubre 3, 2025 | 12:54
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Llevarán mañana “Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” a la colonia Héroes de la Revolución

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Mañana sábado 4 de octubre se desarrollará el programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” en el parque Héroes de la Revolución II, ubicado en calle Acosta 7711 en la colonia Héroes de la Revolución, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

    Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que por indicaciones del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se reactivan nuevamente estas acciones.

    Informó que previó a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias ofrecieron sus servicios en el Jardín de Niños “María Enriqueta Camarillo”, ubicado en la calle Alberto Román 1265, en la colonia Héroes de la Revolución.

    - Publicidad - HP1

    “Hoy acudirán personal de la Dirección de Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Dirección General de Asentamientos Humanos y de Desarrollo Social”, mencionó.

    La funcionaria señaló que se intervendrán 10 polígonos que comprenden alrededor de 17 colonias, donde acudirán las dependencias municipales y algunas federales a prestar sus servicios.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Economía

    Carlos Slim lidera la lista de los mexicanos más ricos en octubre de 2025, según El CEO

    El empresario encabeza con una fortuna de 82,500 mdd; Germán Larrea y María Asunción...
    Juárez / El Paso

    Trasladan a César Duarte a la Ciudad de México para comparecer ante la FGR

    El exgobernador de Chihuahua enfrenta proceso por peculado y será presentado en un caso...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.