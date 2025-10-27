Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 27, 2025 | 14:36
    Llevarán este sábado "Cruzadas por Juárez" a la colonia Las Haciendas

    POR Redacción ADN / Agencias
    El próximo sábado 1 de noviembre se llevará a cabo el programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” en la colonia Las Haciendas, en la calle Hacienda de los Fresnos y Hacienda Santiago de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

    Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias ofrecen sus servicios desde el pasado lunes 20 y hasta el próximo viernes 31 de octubre en la Escuela Primaria Agustín Melgar, ubicada en la calle Hacienda el Sauz cruce con Acacias de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

    La funcionaria informó que hoy están la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, unidades médicas móviles, vacunación y Presupuesto Participativo.

    Mañana martes 28 acudirá la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, Desarrollo Urbano, reportes de alumbrado, Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA),
    Desarrollo Social y se otorgará asesoría de regulación de predios materiales y particulares con convenio.

    El próximo miércoles 29 de octubre atenderá el módulo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, destilichadero por la Dirección de Limpia, además de Parques y Jardines.

    El jueves estarán atendiendo los módulos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, vacunación de mascotas, Protección Civil y reportes de alumbrado.

    El próximo viernes 31 de octubre acudirán las dependencias de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, Derechos Humanos y Desarrollo Social.

