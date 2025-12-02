Movil - LB1A -
    diciembre 2, 2025 | 11:58
    Llevarán el viernes programa “Cruzadas por Juárez” a la colonia Frida Kahlo

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    La jornada ofrecerá servicios médicos, sociales y municipales de 2:00 a 6:00 de la tarde.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” llegará este viernes 5 de diciembre a la colonia Frida Kahlo, donde se ofrecerán múltiples servicios gratuitos a la población, con la finalidad de acercar la atención institucional a las zonas con mayores necesidades sociales.

    La jornada se llevará a cabo de 2:00 a 6:00 de la tarde en la intersección de las calles Edelmira Viuda de Escudero y Emilia Marcayda, y está dirigida a las y los vecinos de las colonias Frida Kahlo, Olivia Espinoza, Carlos Castillo Peraza y áreas circundantes.

    María Antonieta Mendoza Mendoza, titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia municipal en coordinación con el Gobierno Federal, para atender causas sociales vinculadas a la prevención de la violencia y el fortalecimiento del tejido comunitario.

    Como parte de los preparativos, personal de distintas dependencias del municipio ofreció atención previa durante dos semanas en el DIF municipal Olivia Espinoza, donde se instalaron módulos de servicios médicos, seguridad pública, y programas como Presupuesto Participativo y SUMA (Sistema de Urbanización Municipal Adicional), además de la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

    Durante las actividades, también se recibieron reportes relacionados con alumbrado público, mantenimiento de parques, atención de quejas en materia de derechos humanos y asistencia social. Se incluyó además una campaña de vacunación para mascotas, promovida por dependencias de salud animal.

    Mendoza Mendoza señaló que “Cruzadas por Juárez” busca brindar atención directa a la ciudadanía en sus propias comunidades, facilitando el acceso a trámites, apoyos y orientación institucional. La funcionaria reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de continuar llevando esta iniciativa a diferentes puntos de la ciudad en lo que resta del año y durante 2026.

