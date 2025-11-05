Llevarán “Cruzadas por Juárez” a Rinconada de las Torres con servicios y atención ciudadana

Publicidad - LB2 -

La jornada principal será el sábado 15 de noviembre, con atención previa en colonias del suroriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, el Gobierno Municipal llevará a cabo una jornada integral el próximo sábado 15 de noviembre en la colonia Rinconada de las Torres. El evento se realizará en el parque Lic. Gustavo Díaz González, ubicado en la calle Rincón de Extremadura y Don Antonio de Espejo, con un horario de atención de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

María Antonieta Mendoza Mendoza, titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, informó que previo a la jornada principal, diversas dependencias municipales y federales ya se encuentran ofreciendo servicios en la Escuela Secundaria Técnica No. 80, ubicada en la colonia Torres del Sur Ampliación. Estas acciones, que iniciaron el lunes 3 y concluirán el viernes 14 de noviembre, tienen como objetivo acercar trámites, asesorías y apoyos a los vecinos de esta zona del suroriente de la ciudad.

- Publicidad - HP1

Entre las instituciones participantes se encuentra de manera permanente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), así como áreas como Atención Ciudadana, Ecología, Asuntos Religiosos, Desarrollo Económico, Tesorería Municipal, Instituto Municipal del Deporte (IMDEJ), la Dirección de Salud y representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes brindan orientación sobre diversos servicios médicos y administrativos.

Para la jornada del viernes 7 de noviembre, se sumarán también el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult) y la Secretaría de la Mujer, en un esfuerzo por ampliar la cobertura de atención a la ciudadanía. En los días subsecuentes, se prevé la incorporación de más dependencias, como Protección Civil, el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), la Dirección General de Desarrollo Urbano, Sipinna, DABA, Derechos Humanos y el área de Alumbrado Público, entre otras.

De acuerdo con Mendoza Mendoza, estas actividades buscan beneficiar directamente a vecinos de colonias como Torres del Sur, Morelos I y II, Rinconada de las Torres y otras zonas aledañas, llevando hasta sus comunidades servicios esenciales, atención directa y herramientas de gestión ciudadana. La funcionaria destacó que esta estrategia se realiza en coordinación con el Gobierno Federal, como parte de un esfuerzo interinstitucional para atender causas sociales y mejorar el bienestar colectivo.

La funcionaria también subrayó que durante los días previos al evento principal, los habitantes pueden presentar reportes de servicios como alumbrado, recolección de basura, mantenimiento de parques y atención animal, además de recibir información sobre el Presupuesto Participativo y esquemas de apoyo social.

La “Cruzada por Juárez” en Rinconada de las Torres forma parte de una serie de acciones que el municipio ha desplegado en distintos puntos de la ciudad con enfoque territorial, buscando reconstruir el tejido social mediante la atención directa y multisectorial de las necesidades ciudadanas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.