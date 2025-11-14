Movil - LB1A -
    noviembre 14, 2025 | 10:12
    Llevarán Cruzadas por Juárez a la colonia Rinconada de las Torres este sábado

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El programa ofrecerá atención integral a vecinos del suroriente en busca de construir paz desde las comunidades.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de la estrategia Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, el Gobierno Municipal llevará este sábado 15 de noviembre una nueva jornada de servicios integrales a la colonia Rinconada de las Torres, en el suroriente de la ciudad.

    Las actividades se desarrollarán en el parque “Lic. Gustavo Díaz González”, ubicado en la intersección de las calles Rincón de Extremadura y Don Antonio de Espejo, en un horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

    La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que la cruzada forma parte de un esfuerzo conjunto con el Gobierno Federal y contempla brindar atención directa a las familias de las colonias Rinconada de las Torres, Torres del Sur, Morelos I y II, así como sectores aledaños que presentan altos índices de rezago social. Esta intervención busca fortalecer el tejido social desde lo comunitario, con énfasis en la prevención, el bienestar y la seguridad.

    Previo al evento central de este sábado, personal de diversas dependencias municipales estuvo ofreciendo atención desde el pasado 3 de noviembre en la Escuela Secundaria Técnica No. 80, ubicada en la colonia Torres del Sur Ampliación. Durante estas jornadas se brindaron servicios relacionados con mejora del entorno urbano, asesorías, atención médica y programas sociales, entre otros.

    Participan en la cruzada áreas como Alumbrado Público, Asentamientos Humanos, Bienestar Animal, Centros Comunitarios, Deporte, Desarrollo Económico y Social, Desarrollo Urbano y el Sistema DIF Municipal.

    También se suman dependencias como Educación, Ecología, Justicia Cívica, Juventud, Limpia, Obras Públicas, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult) y Parques y Jardines.

    A esta movilización interinstitucional también se integran Protección Civil, Tesorería, Salud, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Seguridad Vial y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), así como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), quienes instalarán módulos para canalizar solicitudes, brindar asesorías y atender directamente a la población.

    El programa Cruzadas por Juárez tiene como objetivo principal acercar los servicios municipales a las colonias con mayores necesidades, promover la participación ciudadana y contribuir a la construcción de entornos seguros y saludables.

    Además de los servicios públicos y sociales, se ofrecen actividades culturales, deportivas y recreativas para niñas, niños, adolescentes y adultos.

    Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las y los vecinos de la zona a participar en la jornada, aprovechar los servicios gratuitos que se ofrecerán y ser parte activa de las acciones que buscan mejorar las condiciones de vida en el suroriente juarense.

