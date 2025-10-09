Llevarán “Cruzadas por Juárez” a la colonia El Sauzal

Publicidad - LB2 -

El próximo sábado 18 de octubre se llevará a cabo el programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” en la colonia El Sauzal, en la calle Salvarcar y Día de la Secretaría, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias están ofreciendo sus servicios desde el pasado lunes 6 y hasta el viernes 17, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde en el Jardín de Niños Rufino Tamayo, ubicado en la calle Huetzín en la colonia Águilas de Zaragoza.

La funcionaria informó que mañana viernes prestarán sus servicios la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), habrá actividades deportivas con el Instituto Municipal del Deportes, estará la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), así como shows artísticos.

“El lunes 13 de octubre estarán los módulos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), además de que se tendrán unidades médicas móviles, servicio de vacunación, asesoría legal y la información sobre el programa del Presupuesto Participativo”, dijo.

El martes acudirán Desarrollo Urbano, Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Alumbrado Público, Desarrollo Social, así como atenciones en asesoría de regulación de predios.

El próximo miércoles 15 de octubre acudirán los módulos de información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), destilichadero y Parques y Jardines.

El jueves acudirán empleados de la Dirección de atención y Bienestar Animal para llevar a cabo la vacunación de mascotas, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Protección Civil y se recibirán reportes de alumbrado.

El viernes prestarán sus servicios empleados de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Desarrollo Social y se otorgará información de predios municipales.

Mendoza Mendoza señaló que se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal.

