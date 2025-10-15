Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 15, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 15, 2025 | 11:23
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Llevará dependencias municipales sus servicios a la colonia El Sauzal

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo el programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, en la colonia El Sauzal, en la calle Salvarcar y Día de la Secretaría, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

    Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias están ofreciendo sus servicios de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde en el Jardín de Niños Rufino Tamayo, ubicado en la calle Huetzín en la colonia Águilas de Zaragoza.

    La funcionaria dijo que hoy acudirán los módulos de información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el programa destilichadero de la Dirección de Limpia y Parques y Jardines.

    - Publicidad - HP1

    Mañana jueves acudirán empleados de la Dirección de atención y Bienestar Animal para llevar a cabo la vacunación de mascotas, además de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Protección Civil y también se recibirán reportes de alumbrado público.

    El viernes prestarán sus servicios empleados de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Desarrollo Social y se otorgará información de predios municipales.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:53:55
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 045 | Renovados

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas — El...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Termina hoy plazo para inscribirse al Servicio Militar Nacional

    La titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, Viridiana Gómez, invita a los jóvenes...
    Estado

    Propone Villalobos creación de plataforma digital para acercar oportunidades a la juventud

    La propuesta busca concentrar en un solo sitio información sobre programas educativos, laborales, culturales,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.