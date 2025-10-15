Llevará dependencias municipales sus servicios a la colonia El Sauzal

Publicidad - LB2 -

Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo el programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, en la colonia El Sauzal, en la calle Salvarcar y Día de la Secretaría, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias están ofreciendo sus servicios de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde en el Jardín de Niños Rufino Tamayo, ubicado en la calle Huetzín en la colonia Águilas de Zaragoza.

La funcionaria dijo que hoy acudirán los módulos de información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el programa destilichadero de la Dirección de Limpia y Parques y Jardines.

Mañana jueves acudirán empleados de la Dirección de atención y Bienestar Animal para llevar a cabo la vacunación de mascotas, además de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Protección Civil y también se recibirán reportes de alumbrado público.

El viernes prestarán sus servicios empleados de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Desarrollo Social y se otorgará información de predios municipales.

