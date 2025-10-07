Llevará DABA servicios gratuitos a la Rodadora el próximo domingo

Publicidad - LB2 -

Como parte del segundo aniversario del Xolotón, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), llevará al Museo Interactivo la Rodadora varios servicios gratuitos para las mascotas.

Ciudad Juárez, Chih .- En conferencia de prensa en la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la titular de DABA, Alma Edith Arredondo Salinas, agradeció a Museo y a la Cámara por incluir a la dependencia en estas actividades del 12 de octubre, ya que la idea es llevar los servicios gratuitos y permanentes que también se ofrecen en diferentes espacios de la ciudad.

La funcionaria indicó que la Dirección llevará esterilizaciones, aplicación de microchip y vacunas contra la garrapata, entre otros servicios.

Señaló que las esterilizaciones darán inicio a partir de las 7:00 horas, mientras que el Xolotón tendrá un horario de 10:00 de la mañana a las 7:00 de la tarde.

Dijo que las personas que quieran esterilizar a sus animalitos deben registrarlos en https://basedaba.mx/ por lo que es importante ingresar al ícono “ver campañas” y buscar en la parte inferior.

Los visitantes que acudan al Xolotón deben llevar un donativo de 4 kilos de croquetas por familia, ya que el objetivo es recaudar comida para mascotas para apoyar a los refugios del Banco de Alimentos de DABA.

“En la ciudad hay un problema grave de animalitos en situación de calle y tenemos aliados que son nuestros rescatistas y animalistas, por lo que la manera de apoyarlos es sumándonos a estos eventos y reuniendo alimentos para gatos y perros, además de arena y artículos de limpieza”, comentó.

Dijo que el Banco de Alimentos está integrado por 30 rescatistas a cargo de mil 600 perros y más de 500 gatos.

En caso de no querer llevar croquetas al evento, los visitantes pueden acudir al local de las Croquetas, ubicado en el Mercado de Abastos de Pradera Dorada, donde podrán hacer el depósito y Daba acude a recoger el donativo en especie.

Etelvina Tsokanis Zamora, del Museo Interactivo La Rodadora, agradeció a DABA y a la CANACO por sumarse y apostarle al evento, pues de esta forma benefician a todas las mascotas de la ciudad.

También invitó a los juarenses a acudir al Xolotón, ya que además de los servicios gratuitos para los animalitos, la gente podrá disfrutar de otras actividades que se llevarán a cabo como el concurso de disfraces.

“DABA hace una labor maravillosa, todos los servicios son gratuitos y solo es necesario ir y aprovecharlos; es un evento completamente familiar, pueden asistir con sus mascotas, habrá charlas educativas y charlas sobre la responsabilidad que conlleva tener una mascota.

En el lugar habrá bazar y módulos con personal de veterinarias, así como información sobre hospitales y funerarias para mascotas.

En el evento se estarán recibiendo artículos de limpieza nuevos como desinfectantes, venenos, escobas, recogedores, bolsas y guantes, además de equipo y accesorios en buen estado como jaulas, casas, collares, correas, percheras, pañales y cobijas, entre otros.

Arredondo Salinas señaló que es importante llevar a las mascotas y convivir con ellas en espacios públicos con otros animalitos.

El evento anual Xolotón es organizado por el Museo La Rodadora y tiene como propósito conmemorar el aniversario de su mascota, un xoloitzcuintle, por lo que el evento es familiar y amigable con las mascotas. A este evento se suman DABA, Petco, Petz y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

