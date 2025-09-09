Llevan unidades móviles de licencias y descuentos a universidades de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de acercar los servicios del Gobierno del Estado a la comunidad estudiantil, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través de la Coordinación Estatal de Licencias, puso en movimiento la unidad móvil por diversas universidades de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- Este martes, la unidad visitó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus Juárez, donde se expidieron más de 70 licencias por primera vez.

La titular de la dependencia, Itzel Castillo Rivas, destacó que llevar este servicio a los planteles permite que los estudiantes ahorren tiempo y traslados, y se evitan así procesos burocráticos innecesarios.

- Publicidad - HP1

Asimismo, reiteró la invitación para que las y los estudiantes mayores de 16 años aprovechen el descuento del 30 por ciento en los trámites de licencia de renovación y de primera vez, vigente hasta el próximo 18 de octubre.

Estas son las próximas fechas de atención en universidades:

-Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez: 11 y 24 de septiembre

-Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez: 12 y 15 de septiembre

-Instituto de Ingeniería y Tecnología / Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte: 19 de septiembre

-Instituto de Ciencias Biomédicas: 30 de septiembre

-Instituto de Ciencias Sociales y Administración: 3 de octubre

-Extensión Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria: 15 de octubre

Los módulos atenderán de 9:00 a 14:00 horas.

Se prevé que, al concluir esta gira, la Coordinación haya expedido hasta mil 200 licencias exclusivamente para jóvenes universitarios.

El beneficio del descuento estudiantil también se encuentra disponible en las oficinas de Gobierno del Estado ubicadas en Pueblito Mexicano, Mitla y El Mezquital, al presentar una identificación oficial que acredite su condición de estudiante.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.