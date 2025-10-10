Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 10, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 10, 2025 | 14:08
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Llevan programa NutriChihuahua a familias de la colonia Siglo XXI

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo una jornada de entrega del programa NutriChihuahua, en la colonia Siglo XXI de Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih .- La subsecretaria Austria Galindo explicó que el objetivo es beneficiar de forma inmediata a los grupos más vulnerables, como adultos mayores y personas con discapacidad, al acercar los apoyos a sus lugares de residencia.

    Destacó que estas entregas buscan facilitar el acceso a los programas sociales, para evitar que las familias deban trasladarse largas distancias para recibir el respaldo que les corresponde.

    - Publicidad - HP1

    Al igual que en otras zonas del estado, las personas beneficiarias recibieron un paquete alimentario diseñado para cubrir hasta dos meses de alimentación, lo que se traduce en un ahorro directo de más de 1,300 pesos para la economía familiar.

    El programa NutriChihuahua representa una inversión de 135 millones 188 mil 793 pesos, destinada a llevar apoyo alimenticio a las familias chihuahuenses en situación de vulnerabilidad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Fortalecen la unión entre Ciudad Juárez, El Paso y Sunland Park

    Con el objetivo de fortalecer la unión entre Ciudad Juárez, El Paso, Texas y...
    Juárez / El Paso

    Ofrece Municipio sus servicios a los vecinos de la colonia El Sauzal

    Personal de dependencias municipales y federales ofrecerán sus servicios a la comunidad durante el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.