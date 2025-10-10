Llevan programa NutriChihuahua a familias de la colonia Siglo XXI

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo una jornada de entrega del programa NutriChihuahua, en la colonia Siglo XXI de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- La subsecretaria Austria Galindo explicó que el objetivo es beneficiar de forma inmediata a los grupos más vulnerables, como adultos mayores y personas con discapacidad, al acercar los apoyos a sus lugares de residencia.

Destacó que estas entregas buscan facilitar el acceso a los programas sociales, para evitar que las familias deban trasladarse largas distancias para recibir el respaldo que les corresponde.

Al igual que en otras zonas del estado, las personas beneficiarias recibieron un paquete alimentario diseñado para cubrir hasta dos meses de alimentación, lo que se traduce en un ahorro directo de más de 1,300 pesos para la economía familiar.

El programa NutriChihuahua representa una inversión de 135 millones 188 mil 793 pesos, destinada a llevar apoyo alimenticio a las familias chihuahuenses en situación de vulnerabilidad.

