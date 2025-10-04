Llevan “Mesa de Trabajo de Atención a las Causas” al Parque Héroes de la Revolución II.

Publicidad - LB2 -

Esta iniciativa, está enmarcada en el programa “Cruzadas por Juárez”, y tiene la intención de llevar servicios básicos a los vecinos del sector, además de fortalecer el diálogo con la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Acompañado de diversos directores de su administración municipal, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la “Mesa de Trabajo de Atención a las Causas” en el Parque Héroes de la Revolución II, en la colonia del mismo nombre.

El programa de “Atención a las Causas” es un eje de la Estrategia Nacional de Seguridad de México, que busca prevenir la violencia ofreciendo oportunidades a los jóvenes, acceso a derechos y programas de bienestar social como apoyo integral a las familias y comunidades vulnerables.

Esta iniciativa está coordinada en el programa “Cruzadas por Juárez”, del municipio, y tiene la intención de apoyar con servicios básicos a los vecinos del sector, además de fortalecer el diálogo directo entre la ciudadanía y las autoridades.

El objetivo es diagnosticar las principales causas que aquejan a la comunidad para generar soluciones a largo plazo en materia de infraestructura y bienestar social.

Entre los servicios más solicitados destacaron:

. – Atención médica gratuita para consultas generales.

. – Juegos y actividades lúdicas para los niños y niñas asistentes.

. – Módulos de diversas dependencias municipales para realizar trámites, solicitudes y resolver dudas.

. – Y para los más pequeños, se dispusieron juegos.

De acuerdo a la información del Gobierno Federal, en este programa se llevan a cabo acciones en municipios con altos niveles de violencia, como las jornadas de paz y las Ferias de Paz, para acercar los servicios del gobierno directamente a la población.

