Llevan Feria de la Salud “Cuenta Conmigo” al suroriente de Ciudad Juárez

Con más de 4 mil asistentes, la jornada tuvo como principales servicios solicitados las afiliaciones a MediChihuahua y la vacunación contra el sarampión.

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, realizó este sábado la Feria de Salud “Cuenta Conmigo” en la Unidad Administrativa El Mezquital, donde se acercaron servicios médicos y trámites de dependencias estatales a más de 4 mil juarenses.

Durante el evento protocolario, el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, señaló que por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, y en atención a la política pública de prevención y control del sarampión, es fundamental llevar los servicios de salud a cada sector de Ciudad Juárez, con especial atención en las zonas con población en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Carlos Ortíz Villegas, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, reiteró el llamado a la ciudadanía a aprovechar la atención médica y mantener en regla sus cartillas de vacunación, con el objetivo de prevenir complicaciones en la salud pública.

Durante la jornada se ofrecieron más de 19 programas de la Secretaría de Salud, entre ellos las afiliaciones al programa social “MediChihuahua”, vacunación contra sarampión y otras enfermedades, atención médica general, acceso a medicamentos y el servicio de mastografías.

También se brindaron consultas odontológicas, nutricionales y de salud mental, además de servicios de planificación familiar, prevención de enfermedades cardiometabólicas, control de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Otros programas disponibles fueron atención al cáncer infantil, prevención de adicciones, envejecimiento saludable, prevención de violencia familiar, de género y sexual, así como la Unidad móvil EDUSEX y el programa de micobacteriosis.

A través del Departamento de Vectores y Zoonosis se aplicaron vacunas antirrábicas de manera gratuita a perros y gatos, reforzando la estrategia de salud pública animal y prevención de enfermedades.

Asimismo, se instalaron módulos de la Coordinación Estatal de Licencias, Registro Civil, Recaudación de Rentas y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+), donde se otorgaron descuentos, convenios de pago y trámites gratuitos en beneficio de las familias juarenses.

En esta feria también participaron otras dependencias estatales, como el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), el Consejo Estatal de Población (COESPO), entre otras, que acercaron servicios de utilidad a la comunidad.

El Gobierno del Estado mantendrá estas acciones de manera permanente a través de ferias de salud y jornadas comunitarias mensuales, con el compromiso de estar cerca de las y los juarenses, garantizando el acceso a servicios que mejoren su calidad de vida.

