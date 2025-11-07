Llevan dependencias municipales servicios a Rinconada de las Torres con programa “Cruzadas por Juárez”

Publicidad - LB2 -

La jornada culminará el sábado 15 de noviembre con un evento comunitario en el parque Gustavo Díaz González.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de la estrategia integral Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, el Gobierno Municipal llevará a cabo una jornada de atención comunitaria en la colonia Rinconada de las Torres el próximo sábado 15 de noviembre. El evento se realizará de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en el parque “Lic. Gustavo Díaz González”, ubicado en las calles Rincón de Extremadura y Don Antonio de Espejo.

La actividad tiene como objetivo acercar servicios públicos y programas sociales a las colonias del suroriente de la ciudad, mediante la participación de diversas dependencias municipales y en coordinación con instancias federales. En esta edición, se contempla beneficiar a familias de Rinconada de las Torres, Torres del Sur, Morelos I y II, así como de colonias cercanas.

Previo al evento central, desde el lunes 3 y hasta el viernes 14 de noviembre, servidores públicos de distintas dependencias están brindando atención directa en la Escuela Secundaria Técnica No. 80, ubicada en la calle General Motors, en la colonia Torres del Sur Ampliación. El horario de atención es de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Este viernes 7 se contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el Instituto Municipal del Deporte (IMDEJ), el Instituto para la Cultura del Municipio (Ipacult), Atención Ciudadana, la Secretaría de la Mujer y el IMSS. A lo largo de la próxima semana continuarán los servicios itinerantes, sumando acciones de vacunación, alumbrado público, desarrollo urbano, bienestar animal, y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El martes 11 y miércoles 12, además de Atención Ciudadana y SSPM, se sumarán dependencias como SIPINNA, SUMA, Asentamientos Humanos, la Dirección de Limpia y Parques y Jardines. Para el jueves, participarán también Protección Civil y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).

El viernes 14, último día de actividades previas a la cruzada, estarán presentes las áreas de Derechos Humanos, Desarrollo Social y la Secretaría de la Mujer, manteniendo el enfoque de atención integral y cercana a la comunidad.

Funcionarios municipales señalaron que este esfuerzo forma parte de un modelo de gobernanza que busca atender causas sociales de fondo, fortaleciendo el tejido comunitario mediante la presencia constante del gobierno en territorio. Se exhorta a los vecinos a aprovechar estos servicios gratuitos y participar activamente en la jornada del sábado.

La Coordinación de Atención Ciudadana reiteró que se mantendrá el trabajo conjunto con el Gobierno Federal para ampliar el alcance de estos programas y responder a las necesidades más urgentes en zonas prioritarias de Ciudad Juárez.

