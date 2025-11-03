Llevan Cruzada por tu Mercado a las segundas de La Lucero

Publicidad - LB2 -

El programa municipal acercó servicios públicos y apoyo directo a comerciantes del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones para dignificar los espacios de comercio popular, la Dirección de Regulación Comercial llevó el programa “Cruzada por tu Mercado” a las segundas Parajes del Sol (La Lucero), ubicadas sobre la calle Claudio de Lorena, entre Lucero y Sierra de Delicias Oriente, en el suroriente de la ciudad.

Durante la jornada, personal de diversas dependencias municipales ofreció trámites, servicios y mantenimiento urbano, atendiendo las necesidades de los comerciantes y visitantes de este concurrido punto comercial. El titular de Regulación Comercial, Óscar Guevara, señaló que el programa seguirá extendiéndose a otros mercados de la ciudad con un enfoque integral.

“Queremos otorgarles un extra. Nuestra dependencia se encarga de la regulación de permisos, pero también queremos atender sus inquietudes y contribuir al bienestar del entorno”, comentó Guevara.

Entre las acciones destacadas, la Dirección de Ecología acudió para entregar de manera gratuita el engomado ecológico, mientras que la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) brindó orientación sobre cuidado responsable de mascotas.

Por su parte, Gerardo Arámbula, director de Control de Tráfico de la Coordinación de Seguridad Vial, informó que se realizaron labores de señalización, pintura de pasos peatonales y revisión de zonas de cruce, a fin de mejorar la seguridad de quienes transitan por el área.

Servicios Públicos Municipales participó con la limpieza de un dique cercano, la reparación de luminarias dañadas y el rescate de espacios infantiles, pintando juegos en mal estado para el uso de la comunidad.

Durante el evento, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, entregó reconocimientos a los líderes del mercado, Alicia Méndez y Erik Carreón, por su compromiso y disposición para trabajar en conjunto con las autoridades.

“Reconocemos su liderazgo y su disposición para coordinarse con el Gobierno Municipal. Estos esfuerzos conjuntos son los que permiten avanzar en la mejora de los mercados populares”, expresó Ortiz Orpinel.

Finalmente, los líderes comerciantes agradecieron al Municipio por las acciones realizadas en el sector, destacando los trabajos recientes de pavimentación, alumbrado público y mantenimiento urbano, los cuales, afirmaron, han mejorado significativamente las condiciones del mercado.

“Siempre hemos tratado de trabajar de la mano con la dependencia y tratamos de cumplir con todos nuestros permisos. Agradecemos al Gobierno Municipal por todo lo que han hecho por nuestro mercado”, expresó Alicia Méndez.

El programa “Cruzada por tu Mercado” continuará en otras zonas de la ciudad con el propósito de fortalecer el comercio local y mejorar la infraestructura y servicios en los mercados populares de Ciudad Juárez.

