Llevan a la pantalla “La Libertad de Fierro”, sobre el juarense César Fierro y su adaptación a la sociedad

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El juarense César Fierro pasó casi cuatro décadas en el corredor de la muerte en Huntsville, Texas, tras ser acusado sin pruebas del asesinato de un taxista en El Paso, Texas, en febrero de 1979.

Una investigación negligente y tendenciosa implicó a César Fierro, un muchacho de Ciudad Juárez, y para hacerlo confesar detuvieron a sus padres y amenazaron con torturarlos, lo que lo obligó a declararse culpable y posteriormente ser condenado a la pena de muerte.

Lo que siguió fueron cuatro décadas de confinamiento y soledad absoluta en la Unidad Polunsky de Livingston, Texas, con una sentencia que se postergó en 17 ocasiones.

“La Unidad Polunksy es para “quebrar a cualquiera” al no tener compañía de nadie, y, obvio, no hablar con nadie por largos periodos, únicamente interrumpidos por las visitas de los abogados, o durante las audiencias”, dijo al respecto y con rasgos visibles de esos años.

Esto lo registró Santiago Esteinou en su documental Los años de Fierro, de 2014, que no tuvo exhibición pública para no entorpecer la defensa legal de César, quien finalmente fue absuelto en el 2020 luego de un larguísimo proceso

El cineasta, ha informado que próximamente será llevada a la pantalla la película documental “La Libertad de Fierro”, lo que vendría a ser la segunda parte de Los años de Fierro, de 2014.

“En esta segunda película se habla de los retos de una persona que después de haber estado totalmente aislado, sin contacto con ninguna persona durante 40 años, retoma su vida, acompañamos a César durante ese proceso de reinserción en la sociedad”, explicó Santiago Esteinou.

“Acompañamos a César durante ese proceso de reinserción en la sociedad. Narró todos los retos que ha enfrentado desde el día que salió de prisión hasta el día de hoy, son todos los obstáculos que enfrenta una persona cuando sale de prisión luego de un trato tan inhumano”, afirmó el director.

En varias ocasiones, Fierro ha explicado que fue detenido sin motivo justo y sometido a torturas físicas y psicológicas para obtener una confesión que nunca firmó conscientemente.

“Me golpearon varias veces para que yo confesara el crimen, pero no confesé nada”, dijo la mañana de este jueves en entrevista con Aristegui Noticias.

“Firmé algo sin saber qué decía porque amenazaban con torturar a mi mamá y mi padrastro, quienes se encontraban en poder de la policía de Ciudad Juárez”, expuso.

Su caso fue un largo y complejo proceso que culminó con la anulación de su condena y su repatriación voluntaria en 2020, dirigiéndose directamente a la Ciudad de México, en donde ha permanecido por cinco años bajo la tutela del cineasta Santiago Esteinou, quien le ayuda con los gastos de manutención.

Santiago Esteinou, es el director del documental que cuenta esta historia, “La Libertad de Fierro”, destacó la lucha legal y personal detrás del caso, que incluyó recursos internacionales por violaciones de derechos y un reconocimiento tardío de tortura a Fierro y su familia.

“La Corte de Apelaciones Criminales reconoció que César nunca debió ser condenado a muerte”, explicó.

Fierro, ahora en México, enfrenta la difícil adaptación tras tantos años en prisión, y aunque ha recibido apoyo limitado, la reparación recomendada por la CNDH aún no se cumple por parte de la presidencia Municipal de Ciudad Juárez.

En este sentido, el regidor y coordinador de la Comisión de monumentos y nomenclatura de la alcaldía juarense, José Mauricio Padilla, informó que están en la búsqueda de Fierro Reyna para invitarlo a la ceremonia que se llevará a efecto en el cambio de nombre del parque de la colonia Bellavista al de César Fierro para, de esta manera, dar cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Sabemos que vive en la Ciudad de México, pero no hemos podido hacer contacto con él; si alguien sabe como localizarlo que nos ayude para hacer posible su presencia en el evento en su honor, menciono José Mauricio Padilla.

Próximamente, la película documental se estrenará en cines y plataformas para dar a conocer esta increíble historia.

