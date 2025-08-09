¡Lleva tu tiliche! Instalan tres nuevos Puntos Limpios en la ciudad

Publicidad - LB2 -

En un esfuerzo por promover la limpieza, la seguridad y la higiene en las colonias juarenses, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Limpia, instaló tres nuevos Puntos Limpios en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- Los contenedores estarán disponibles del viernes 8 al lunes 11 de agosto, y representan una excelente oportunidad para que los vecinos se deshagan de tiliches, muebles viejos y residuos voluminosos que no pueden ser recolectados por el servicio habitual.

“Esta es una acción directa para mejorar la calidad de vida de las familias. Queremos ayudar a que los hogares estén más limpios y seguros, por eso acercamos estos Puntos Limpios a zonas donde los vecinos los habían solicitado,” declaró Gibran Solís, director de Limpia.

Los tres puntos estan ubicados en: la colonia Fray García de San Francisco, sobre la calle Año 1668 cruce con Fray Antonio de Arriaga, a un lado del parque; el fraccionamiento El Papalote, en la calle Ejido Guadalupe cruce con Ejido Jesús Carranza; y el fraccionamiento Cerrada del Parque etapa 4, sobre la calle Volcán Fuji cruce con Paseos de San Isidro, dentro del fraccionamiento y junto al parque.

La Dirección de Limpia invita a los ciudadanos a hacer uso responsable de estos espacios y contribuir con acciones que den un respiro a la ciudad y a sus hogares.

