Lleva Municipio sus servicios a la colonia Héroes de la Revolución

Publicidad - LB2 -

Este sábado 4 de octubre se llevará a cabo el programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” en el parque Héroes de la Revolución II, ubicado en calle Acosta 7711 en la colonia Héroes de la Revolución, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la cruzada, diferentes dependencias municipales ofrecen sus servicios en el Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo, ubicado en la calle Alberto Román 1265, en la colonia Héroes de la Revolución.

Hoy atiende el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), de la Dirección de Limpia con el programa de destilichadero y la Dirección de Parques y Jardines.

- Publicidad - HP1

“Mañana estarán los módulos de Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), vacunación de mascotas por parte de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, se atenderán reportes de alumbrado público y Protección Civil”, mencionó.

El viernes acudirá la Dirección de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Dirección General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Social.

Mendoza Mendoza mencionó que se sigue trabajando en esta estrategia en coordinación con el Gobierno Federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.