Lleva J+ avance del 85% en colector cuatro siglos

Redoblan trabajos con maquinaria tras lluvia de esta semana.

Ciudad Juárez, Chih .– Los trabajos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para reemplazar el colector Cuatro Siglos llevan un avance del 85%, de acuerdo con el ingeniero Omar Villegas, coordinador de residentes de la obra, la cual se realiza entre la avenida Antonio J. Bermúdez y la calle Calzada del Río.

Villegas explicó que las lluvias recientes generaron retrasos, sin embargo, el trabajo se ha redoblado con una retroexcavadora y tres excavadoras, por lo que actualmente se tienen 10 maquinarias y 30 trabajadores laborando las 24 horas, lo cual ha permitido mantener la fecha de entrega para el 25 de agosto.

“Con las lluvias que se presentaron en los días anteriores tuvimos un retraso ahí con el programa que traíamos, pero pudimos lograr traer más maquinaria para reforzar y lograr cumplir el plazo que traemos programado; actualmente traemos un avance del 85 por ciento en la obra, traemos alrededor de 30 personas trabajando día y noche y esas fueron las instrucciones, terminar con el tiempo programado que tenemos para afectar lo menos posible a la población”, detalló Omar Villegas.

En esta fase de la obra se trabaja en el operativo de conexión con la línea ya existente, pero una vez concluidos los trabajos, se contempla un impacto positivo para 320 mil habitantes de la zona, además de terminar con el riesgo de hundimientos en el bulevar Cuatro Siglos.

Con estas acciones, la J+ refrenda el compromiso con los juarenses al mantener su infraestructura en óptimas condiciones.

