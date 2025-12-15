Movil - LB1A -
    diciembre 15, 2025
    Lleva IPACULT arte y aprendizaje a la Primaria Hortensia Solís Ontiveros

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    Programa “Expresarte ¡es tu derecho!” promueve derechos humanos y creatividad entre niñas y niños juarenses

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) realizó el programa “Expresarte ¡es tu derecho!” en la Escuela Primaria Hortensia Solís Ontiveros, donde alumnas y alumnos participaron en una jornada enfocada en el arte como herramienta educativa, la reflexión sobre los derechos humanos y el fortalecimiento de la identidad y la expresión.

    La actividad se desarrolló mediante una metodología lúdica y participativa, que permitió a las infancias acercarse a contenidos formativos de manera dinámica y cercana, utilizando el arte para sensibilizar, fomentar la confianza y promover la convivencia.

    Durante la jornada, las y los estudiantes participaron en talleres de canto, creación de máscaras, alebrijes, origami, títeres de dedo, hip hop, escultura en plastilina y educación vial, además de diversas dinámicas recreativas orientadas al trabajo en equipo.

    El programa incluyó también un cuentacuentos interactivo con “Morfeo, el monstruo come pesadillas”, una lotería de los derechos de la niñez, juegos tradicionales y actividades físicas que mantuvieron al alumnado activo durante toda la mañana.

    La encargada del despacho del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la relevancia de este programa para acercar el arte y la cultura a las infancias juarenses, al tiempo que se difunde información esencial sobre sus derechos.

    “A través de la expresión artística, buscamos que las niñas y los niños reconozcan su valor, aprendan a expresarse y comprendan que tienen derecho a vivir libres, seguros y felices”.

    El programa cuenta con el respaldo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Juárez) y forma parte del compromiso del Gobierno Municipal de generar espacios educativos y culturales que impulsen el desarrollo integral de la niñez fronteriza.

    Con esta actividad, el IPACULT refrendó su objetivo de vincular el arte con la formación de valores y la promoción de los derechos humanos, contribuyendo a una comunidad más consciente y participativa desde la infancia.

