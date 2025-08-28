Lleva GN “La Guardia está Contigo” a Plaza de Las Américas

Publicidad - LB2 -

El propósito de este programa de proximidad social es dar a conocer parte de sus actividades, pero sobre todo, fomentar la confianza de la ciudadanía hacia los elementos de la corporación, de acuerdo al Capitán Martínez.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Con el objeto de fortalecer la confianza ciudadana, integrantes de la #GuardiaNacional (GN) llevan a efecto un programa de proximidad social en diversos Centros y Plaza Comerciales de la Ciudad, llamado “La Guardia está Contigo”.

El Capitán Martínez, dijo que, este jueves tocó el turno a Plaza de Las Américas, a donde llevaron una exposición fotográfica y mostraron los uniformes, así como el equipo individual que utilizan los elementos de la corporación, con el propósito de dar a conocer su labor y ganarse la confianza de los juarenses.

“La idea de este programa es acércanos a los ciudadanos y que conozcan algunas de las actividades que realizamos con la intención de hacerles ver que nosotros, como Guardia Nacional, estamos para servirles y protegerlos”, indicó

Algunos de los visitantes aprovecharon para vestir el uniforme que portan los elementos de la corporación, y para montarse en los autos que se utilizan durante el patrullaje, como el niño Juan Castellanos, de 11 años, quien, acompañado de su madre, Juana María López, aprovechó la ocasión para enfundarse orgulloso en la vestimenta de la GN.

De retirada el Capitán Martínez, estableció que estas acciones continuarán desarrollándose en otros puntos de la ciudad, como parte de los esfuerzos de la corporación para establecer un contacto directo con la comunidad.

