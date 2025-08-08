Movil - LB1 -
    agosto 8, 2025
    Lleva COESPO despensas a 16 albergues para personas migrantes en Juárez y Ascensión

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Suman 65 las organizaciones apoyadas del 1 de enero al 31 de julio del presente año.

    Ciudad Juárez, Chih .- La Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Población (Coespo), concluyó la entrega de despensas de la primera mitad del año, en beneficio de los usuarios de 16 albergues y espacios de acogida en los municipios de Juárez y Ascensión.

    El coordinador general de Coespo, Enrique Serrano, informó que este apoyo está dirigido a organizaciones civiles sin fines de lucro, que brindan atención a personas migrantes y que, en su mayoría, carecen de recursos propios.

    Por ello, dijo, el Gobierno del Estado proporciona asistencia en especie para respaldar su operación, en favor de personas en contexto de movilidad.

    Con una inversión estatal de 1 millón 423 mil 291 pesos, se benefició a un total de 2 mil 245 personas en situación de movilidad humana, de las cuales mil 284 son hombres y 961 mujeres.

    Las entregas fueron realizadas por el Departamento de Atención a Migrantes y Movilidad Humana de Coespo, que con los 16 albergues apoyados, suman 65 las organizaciones de este tipo que fueron respaldadas en el periodo del 1 de enero al 31 de julio del presente año.

    Las despensas están integradas por productos de la canasta básica, pensados para procurar una alimentación balanceada y saludable.

    Ajustados a las necesidades específicas de cada albergue, los paquetes incluyen proteína animal, frutas y verduras de temporada, granos y legumbres, pastas, enlatados, café, azúcar, sal, aceite vegetal y condimentos.

