Llegan Puntos Limpios a cuatro colonias del suroriente de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Los contenedores estarán disponibles hasta el lunes 8 de diciembre para residuos voluminosos y de difícil manejo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de su estrategia para mejorar el manejo de residuos en zonas habitacionales, la Dirección de Limpia del Municipio instaló desde este viernes cuatro nuevos “Puntos Limpios a tu Colonia” en distintos sectores del suroriente de la ciudad, donde los vecinos podrán disponer adecuadamente de objetos voluminosos y materiales en desuso hasta el próximo lunes 8 de diciembre.

El director de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que la colocación de estos contenedores responde directamente a solicitudes vecinales, y busca evitar la acumulación de basura pesada en banquetas, lotes baldíos o espacios públicos. “La intención es brindar un servicio ordenado y efectivo a la comunidad”, señaló, al invitar a los ciudadanos a hacer un uso responsable de los Puntos Limpios.

- Publicidad - HP1

Los contenedores fueron habilitados en las siguientes ubicaciones: el primero en el cruce de las calles Puerto Vallarta y De la Caoba, en la colonia Tierra Nueva I; el segundo sobre la calle Villa Castelli, entre Villa Garzón y Villa del Río, en Villas de Alcalá; otro en Puerto Dover y Puerto Lisboa, en Tierra Nueva II; y uno más en la calle Sculptoris, entre Lyrae y Perseus, en la colonia Candra de Villa.

El funcionario explicó que estos puntos están diseñados para recibir objetos como llantas, muebles viejos, tiliches y otros residuos de difícil manejo. Sin embargo, advirtió que no se permite el uso de los contenedores por parte de desponchadoras ni se autoriza el depósito de tierra, escombro o residuos peligrosos. Además, por razones de seguridad y control, los contenedores permanecerán cerrados durante las noches.

Solís Kanahan también pidió a la ciudadanía evitar dejar basura fuera del contenedor en caso de que este se encuentre lleno, ya que dicha práctica entorpece las labores del personal de recolección y puede generar focos de contaminación. “Pedimos paciencia, ya que estamos preparados para hacer el cambio de los contenedores incluso el sábado al mediodía si es necesario”, comentó.

El programa “Puntos Limpios a tu Colonia” forma parte de una política de limpieza urbana que busca fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno y atender de forma puntual las necesidades de recolección especial en colonias con mayor densidad poblacional. Desde su implementación, ha sido bien recibido por vecinos que encuentran en este esquema una alternativa accesible para deshacerse de objetos que no pueden ser recogidos por los servicios regulares.

La Dirección de Limpia reiteró su llamado a las y los juarenses a colaborar con el adecuado uso de estos espacios, a fin de mantener calles y espacios públicos libres de basura y residuos, y contribuir así a una ciudad más limpia y ordenada.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.