Llegan miles al Estadio 8 de Diciembre para el informe de Cruz Pérez Cuéllar

El Municipio estimó 14 mil asistentes para escuchar el mensaje del alcalde juarense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Desde temprana hora, los alrededores del Estadio 8 de Diciembre comenzaron a llenarse de ciudadanos que acudieron al informe del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, donde se esperaba una asistencia aproximada de 14 mil personas, de acuerdo con estimaciones de Relaciones Públicas del Municipio.

El acceso al recinto, ubicado en el cruce de las calles Soneto 156 y Lote Bravo, fue abierto a las 5:00 de la tarde. Elementos de seguridad vial desplegaron un operativo en la entrada y vialidades aledañas, donde se reportó una importante carga vehicular por el flujo de asistentes.

Durante el mediodía, Pérez Cuéllar cumplió con el protocolo institucional al entregar de manera oficial su informe de actividades al Ayuntamiento de Juárez. Por la tarde, el acto masivo en el estadio se convirtió en la oportunidad de rendir cuentas directamente ante la ciudadanía.

El evento contó con invitados especiales y la presencia de simpatizantes que abarrotaron las gradas. Para el cierre de la jornada se preparó un espectáculo con drones y fuegos artificiales, con el propósito de ofrecer un mensaje festivo a la población tras la exposición de logros y compromisos de la administración municipal.

El informe de Pérez Cuéllar marca un momento clave en su trayectoria política, en un contexto donde el alcalde busca consolidar su liderazgo y proyectar sus planes para el futuro de Ciudad Juárez.

Con este ejercicio de rendición de cuentas, el gobierno municipal reforzó su estrategia de cercanía con la población, que acudió de manera masiva para escuchar el balance del segundo año de la actual gestión.

