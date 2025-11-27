Llegan a acuerdo campesinos y Federación; desbloquean cruces y aduanas

Publicidad - LB2 -

Tras negociaciones en la Ciudad de México, los manifestantes comenzaron a retirar los bloqueos en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Luego de varios días de bloqueos en puentes internacionales y aduanas fronterizas, los integrantes del Movimiento Campesino liberaron esta tarde los accesos a los cruces de carga y comerciales en Ciudad Juárez, como parte de un acuerdo alcanzado con autoridades federales durante una reunión en el centro del país.

El retiro de los contingentes inició con el levantamiento del plantón en la aduana del Puente Córdova-Américas, donde decenas de productores comenzaron a recoger sus pertenencias y abordar los vehículos que los trasladaron desde diversos puntos del estado de Chihuahua hasta esta frontera.

“Hay la instrucción de soltar todos los bloqueos que se tienen ahorita a lo largo y ancho del país, en los estados donde están los bloqueos, y pues hay que cumplirlo, porque le dimos la palabra, se la dimos a ellos, a los representantes, y si ellos consideran que así quedó, hay que cumplirla”, declaró Arturo Rentería, vocero de los manifestantes.

La liberación incluye también la reapertura de los puentes internacionales para el transporte de carga, lo cual fue confirmado por autoridades locales y personal de aduanas. Estos cruces se mantuvieron cerrados o con operaciones intermitentes durante los últimos días, afectando el flujo comercial entre México y Estados Unidos.

No obstante, Rentería informó que algunos grupos permanecerán en vigilancia en la zona como medida preventiva, en caso de que las autoridades federales no respeten los compromisos asumidos durante la negociación. “Se quedan algunos haciendo guardia, por si acaso le dan para atrás”, advirtió.

Los bloqueos, que comenzaron como respuesta al abandono del campo, la inseguridad en las carreteras y la oposición a reformas legislativas, fueron respaldados por diversos sectores sociales y políticos, entre ellos el senador chihuahuense Mario Vázquez, quien los calificó como un legítimo llamado de atención al Gobierno Federal.

Aunque no se han dado a conocer todos los detalles del acuerdo firmado, trascendió que incluye garantías de diálogo permanente, revisión a las reformas en materia hídrica, y apoyo a pequeños productores, demandas que motivaron las movilizaciones en más de una decena de estados.

Los cierres afectaron el tránsito comercial por varios días en importantes cruces como Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Mexicali, lo que derivó en pérdidas económicas estimadas por organismos empresariales.

El levantamiento de los bloqueos se da también en un contexto en el que el Congreso analiza modificaciones a la Ley General de Aguas, una de las principales preocupaciones del sector agrícola, ya que temen que se vulneren sus derechos de uso y transmisión del recurso hídrico.

Se espera que en las próximas horas, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Agricultura ofrezcan una postura oficial y detalles sobre el contenido del acuerdo que permitió el desbloqueo, mientras que los campesinos reiteraron que mantendrán vigilancia y movilización organizada en caso de que sus exigencias no sean cumplidas.